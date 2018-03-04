Склонные к тревожности люди обладают хорошей памятью

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Канадские ученые доказали, что люди, испытывающие чувство беспокойства и тревоги, лучше запоминают происходящие с ними события, сообщил научно-популярный портал Naked Science.

Профессор кафедры психологии Университета Ватерлоо (Канада) Майра Фернандес (Myra Fernandes) и ее коллеги провели эксперимент с участием 80 студентов бакалавриата (16 юношей и 64 девушки). Сначала студенты прошли тест на определение уровня тревожности, после чего их разбили на две группы. В первой были те, кто не испытывал выраженного беспокойства, во второй — находившиеся в состоянии стресса.

Всем участникам по очереди показывали карточки со словами, которые совмещались с изображениями нейтрального или отрицательного содержания. После их просмотра у тех, кто предрасположен к стрессу, «включался» отвечающий за память отдел головного мозга, и они лучше запоминали все увиденное. А вот их уравновешенные коллеги обращали повышенное внимание, в основном, к негативным картинкам.

Ученые не раз говорили, что отрицательной информации в памяти остается гораздо больше. Канадские исследователи предположили, что на память влияет и настроение: если оно плохое, люди лучше запоминают происходящее, особенно если у него негативная окраска.

«Людям нужно быть осторожными с чувствами. Существует оптимальная норма беспокойства, которая может принести пользу, но превышать ее нельзя», —так Майра Фернандес прокомментировала эксперимент, результаты которого были опубликованы в журнале Journal Brain Science.

Выводы канадских психологов могут быть полезны школьным учителям и преподавателям вузов, так как они показывают, что на запоминание учебного материала настроение влияет довольно сильно.