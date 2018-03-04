Все новости Татарстан Россия

Общество, Здоровье и среда

Экологи из Татарстана обсудят проблемы утилизации нефтяных отходов в Москве

4 марта 2018, 02:24

На международной конференция «Нефтяные и нефтехимические отходы» подведут итоги Года экологии.
В Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник
ИА «Татар-информ» стало победителем республиканского конкурса «Человек и природа 2013»
Встреча с послом Республики Судан состоялась в Минэкологии Татарстана
Казанцев ждут в парке Молодоженов
Аглям Садретдинов встретился с японской делегацией

(Казань, 4 марта, «Татар-иформ»). Проблемы утилизации и обезвреживания нефтяных отходов обсудят участники IV международной конференция «Нефтяные и нефтехимические отходы 2018», которая пройдет 20 марта в Москве. В работе конференции примут участие экологи из Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Участники конференции обсудят, как создать условия для открытого диалога с нефтяными компаниями и развития тренда «зеленой» направленности для отечественной промышленности.

Экологи со всей страны подведут итоги Года экологии в России, обсудят состояние и перспективы использования нефтешламов как сырья, а также современные технологии для переработки нефтехимических отходов и другие.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter