Итальянские короткометражные фильмы покажут в Казани

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). С 15 по 18 марта в Доме актера имени М. Салимжанова пройдет показ сборника лучших итальянских короткометражных фильмов о любви «Italian Best Shorts 2: Любовь в вечном городе». В программу включены семь мелодрам и комедий, которые в прошлом году стали победителями на разных европейских фестивалях.

Вниманию казанцев будут представлены такие картины, как «Мальчик с пальчик» Кристиано Анания, получивший 45 наград, «Завтра начинаю новую жизнь» Моники Дуго и Марчелло Ди Ното, где в главной роли снялся режиссер Джузеппе Пиччони, «Свидание» Илении Политано, и ряд других.

Как рассказала организатор показа – руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова, новый сборник – продолжение успеха альманаха Italian Best Shorts. Именно он в России начал рассказ об особенностях жизни, любви и мечтах по-итальянски.

Начинаться показы будут в 19 часов.