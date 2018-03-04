В Нацмузее РТ откроется выставка «КвиЛтэссенция счастья»

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ 6 марта откроется выставка работ художника декоративно-прикладного искусства Нины Кузнецовой «КвиЛтэссенция счастья», сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции будут представлены более пятидесяти работ художника, выполненных в различных техниках лоскутного шитья – тканевая аппликация, пэчворк, квилтинг (декоративная стежка трехслойных одеял, пледов, настенных панно) и других.

Основатель казанского Клуба лоскутного шитья Нина Кузнецова удостоена золотой медали и звания «Мастер народных художественных промыслов» РТ. Художница также является членом Ассоциации мастеров лоскутного шитья Москвы.

Работы мастера находятся в фондах Национального музея Татарстана, Государственном Российском Доме народного творчества (Москва), в составе передвижных благотворительных выставок России и зарубежья. Также творения Кузнецовой хранятся в частных собраниях России, Америки, Великобритании, Германии, Украины и Беларуси.

Выставка будет работать до 2 апреля.