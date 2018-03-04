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В Елабуге пройдет курс лекций по избавлению от алкогольной зависимости

4 марта 2018, 07:25

Бесплатные занятия смогут посетить как сами больные, так и их родственники.
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(Елабуга, 4 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге 10 марта стартует спецкурс по освобождению от алкогольной, табачной и других зависимостей. Бесплатные занятия организует православное общество «Трезвение» при Спасском соборе.

Лекции пройдут в кинотеатре «Иллюзион», где состоится встреча с практикующим специалистом Владимиром Фахреевым. «Суть занятий – немедицинский метод. Без лекарств, гипноза или кодировки. Занятия проводит Владимир Фахреев, опытный практикующий специалист по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения, член Международной ассоциации психоаналитиков, социальный педагог, психолог, руководитель реабилитационного центра им. Т. Шайхуллина города Альметьевска, активный участник всех трезвеннических мероприятий в Татарстанской митрополии и не только»,– отмечают в Елабужском благочинии.

По словам организаторов, курсы могут посетить и родные больных.


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