К 2020 году в регионах РФ появятся контейнеры для сбора градусников и батареек

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Специальные контейнеры по сбору старых градусников и батареек должны появиться в регионах страны к 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

До конца года регионы России должны разработать планы по стимулированию раздельного сбора отходов населением и приступить к их реализации. В первую очередь в регионах будут созданы необходимые условия для раздельного сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных батареек.

«На подготовку к переходу на раздельный сбор понадобится от 5 до 10 лет. Регионы будут двигаться на разных скоростях, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Федеральное законодательство создает все условия для перехода. Интерес у людей к этому тоже есть. Остается добрая воля региональных властей организовать работу для этого», — сообщил глава Минприроды России Сергей Донской.

Социальная реклама станет одним из ключевых инструментов развития системы экологического образования и просвещения людей. Трансляция рекламы правильного обращения с отдельными видами будет организована в торговых сетях, городском наземном и подземном, железнодорожном транспорте, самолетах гражданской авиации, в электронных и печатных СМИ.