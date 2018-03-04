В «Овощной долине» Альметьевского района посадят овощи и зелень на площади 114 га

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В «Овощной долине» Альметьевского района в этом году будут посажены овощные культуры и зелень на площади 114 га. Реализовывать продукцию члены кооператива планируют через торговые сети, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Был создан кооператив “Деревня”, сейчас он объединяет 12 фермеров из Татарстана, Москвы, Сербии и Турции, – рассказал начальник райсельхозуправления Наиль Усманов. – В этом году овощные культуры и зелень будут посажены на площади 114 га. В том числе это свекла, капуста, морковь, лук, помидоры, перец, кинза, укроп и петрушка. В целом общая площадь “Овощной долины” составляет 356 га».

По его словам, в прошлом году в «Овощной долине» был оборудован пруд-копань объемом 10 тыс. куб. м и установлена насосная станция.

«Трубопровод проложен пока на площади 60 га, сейчас ведутся работы, – отметил Усманов. – Также в прошлом году кооператив выиграл грант по программе “Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации” на строительство плодохранилища. На сегодняшний день готовность этого объекта составляет 95 процентов. Следующий этап – закупка оборудования для плодохранилища – комплекта холодильного оборудования, скороморозильного аппарата, электропогрузчиков и фасовочной машины».

Заключены договоры на приобретение специализированной техники, подчеркнул начальник райсельхозуправления. «Это очень удобно – фермерам не придется покупать технику для себя, каждый сможет брать ее в аренду», – добавил он.