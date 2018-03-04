Во Владивостоке пройдут XVII Дельфийские игры России

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). С 20 по 25 апреля во Владивостоке состоятся молодежные XVII Дельфийские игры России. Соревнования пройдут в 29 номинациях, сообщается на сайте Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Среди номинаций – музыка различных жанров, академическое и эстрадное пение, современная и народная хореография, тележурналистика и фотографирование и др.

Дельфийские игры — комплексные соревнования талантливых детей, подростков и молодежи в возрасте от 10 лет до 21 года. Они берут начало в VI веке до нашей эры, место их появления — античная Эллада (тогда игры назывались Пифийскими). В раннем Средневековье они, как и Олимпийские игры, были запрещены и возродились лишь в 1927 году.

Дельфийские игры России ежегодно проводятся Национальным Дельфийским советом при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по делам молодежи.