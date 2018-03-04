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Культура

Во Владивостоке пройдут XVII Дельфийские игры России

4 марта 2018, 00:20

В Дельфийских играх участвуют талантливые дети, подростки и молодежь в возрасте от 10 лет до 21 года.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). С 20 по 25 апреля во Владивостоке состоятся молодежные XVII Дельфийские игры России. Соревнования пройдут в 29 номинациях, сообщается на сайте Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Среди номинаций – музыка различных жанров, академическое и эстрадное пение, современная и народная хореография, тележурналистика и фотографирование и др.

Дельфийские игры — комплексные соревнования талантливых детей, подростков и молодежи в возрасте от 10 лет до 21 года. Они берут начало в VI веке до нашей эры, место их появления — античная Эллада (тогда игры назывались Пифийскими). В раннем Средневековье они, как и Олимпийские игры, были запрещены и возродились лишь в 1927 году.

Дельфийские игры России ежегодно проводятся Национальным Дельфийским советом при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по делам молодежи.


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