«Ауди» МУП «Метроэлектротранс» стал участником аварии на трассе Казань – Боровое Матюшино

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Как стало известно ИА «Татар-информ» из собственных источников, в серьезной аварии на трассе Казань – Боровое Матюшино пострадал автомобиль «Ауди», принадлежащий МУП «Метроэлектротранс» .

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о серьезной аварии, произошедшей сегодня вечером под Казанью. Участниками ДТП стали «Лада Приора» и «Ауди». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с «Ауди». В результате аварии один человек погиб (предположительно, водитель «Лады»). Трое пассажиров немецкого авто получили травмы и были отправлены в РКБ.

По данным источника ИА «Татар-информ», «Ауди» принадлежит МУП «Метроэлектротранс». В момент аварии в салоне немецкой легковушки находился генеральный директор предприятия Асфан Галявов.

