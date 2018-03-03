В Казани назвали самые активные местные советы сторонников партии «Единая Россия» в РТ

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанской ратуше прошел форум сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия». На пленарной сессии председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова отметила наиболее активные местные координационные советы сторонников, которые функционируют в муниципальных образованиях.

Председатель татарстанского регионального координационного совета сторонников партии назвала особо деятельными Агрызский, Алексеевский, Атнинский, Апастовский, Бугульминский, Буинский, Бавлинский, Заинский, Мамадышский, Лаишевский, Муслюмовский, Чистопольский, Черемшанский и другие районы.

«Хотелось бы активизировать работу тех, кто находится ближе к нашим городам. Например, к Казани. У нас рядом Арск, Зеленодольск», – сказала она.

В своем выступлении заместитель секретаря Татарстанского отделения «Единой России», зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов призвал сторонников на поселенческом и районном уровнях организовать взаимодействие с членами партии. «Чтобы ваши интересные, реально выполнимые предложения доходили и попадали в решение местных органов власти. Тогда они фактически становятся маленьким законом, который нельзя не выполнить», – пояснил он.

Региональный политсовет партии «Единая Россия» никогда не рассматривал совет сторонников лишь как резерв партии, заметил он. «Основная задача (то, что мы сегодня и видим) – взаимодействие с институтами гражданского общества. А также вовлечение как можно больше общественных формирований, неравнодушных людей в попытку реализовать какие-то устремления в части совершенствования жизни населения. И с этой точки зрения совет сторонников республики не случайно является лучшим в России. За все время, которое он существует, достиг очень высокого уровня работы», – подчеркнул Камалтынов.

Во время работы форума были организованы четыре дискуссионные площадки: «Культура: состояние и проблемы», «Сельская миграция: риски, угрозы», «Безопасность детей и подростков в сети Интернет» и «Самозанятые граждане в РТ».

«Мы каждый год стараемся менять форму работы совета сторонников. В прошлом году это больше были общественные слушания. Сейчас мы постарались сделать так, чтобы больше говорили не спикеры, а население. То есть мы открыли такую площадку, чтобы люди могли нам высказать свои предложения», – рассказала журналистам Захарова.

«Наша главная задача – создать общественные организации и работать с местными отделениями. То есть усилить не региональную составляющую, а именно местную. И мы будем делать акцент на местные отделения партии, чтобы они у себя активно работали», – добавила председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

По ее словам, все предложения, прозвучавшие на дискуссионных площадках, вошли в резолюцию, которая будет направлена в центральный совет сторонников партии «Единая Россия».

Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов сообщил журналистам, что его пригласили экспертом на площадку «Самозанятые граждане в РТ». «Это очень большая проблема. В стране проживают более 146 млн человек, 70 млн – трудоспособного возраста. Мы предполагаем, что категория самозанятых людей составляет примерно 20 млн», – констатировал он.

«Мы говорим о том, что Правительство должно формировать правовые условия, качество жизни. Ведь целый ряд незарегистрированной деятельности подпадает под Уголовный кодекс. К этим людям всегда могут прийти и сказать, что они занимаются незаконным предпринимательством, – отметил депутат. – За прошедший год только около тысячи человек уведомили налоговые органы о том, что занимаются таким видом деятельности. Следовательно, государство должно рассматривать и иные механизмы, которые помогли бы людям фиксировать свой статус».