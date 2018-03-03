В схватке двух «Зенитов» победил казанский

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем туре регулярного чемпионата Суперлиги казанский «Зенит» принимал дома питерских одноклубников и победил со счетом 3:0.

Несмотря на то что для давно выигравшего «регулярку» казанского «Зенита» этот матч никакого турнирного значения не имел, интрига все же была. Именно новичок Суперлиги – питерский «Зенит» – осенью нанес первое поражение казанцам на своей площадке. Второй и последний на сегодня раз казанцы проиграли в Белгороде «Белогорью». Для сильнейшего клуба мира такие поражения забвению не подлежат. Игроки и тренеры «Зенита» (К) давно говорили, что с нетерпением ждут этой встречи, вот и пришло время для реванша. И реванш получился убедительным.

У гостей максимум желания победить точно было у Евгений Сивожелеза, Андрея Ащева и Александра Волкова, они немало в недавнем прошлом поиграли за казанский «Зенит». Но последний из-за проблем со здоровьем остался дома. Кроме того, тренерский штаб гостей оставил в запасе еще ряд основных игроков, решив их поберечь, зная, что ожидает его команду в Казани, где хозяева, разумеется, выставили сильнейший состав.

В первом сете как начал молотить чужую половину Максим Михайлов, так и не останавливался до самого конца. У гостей отметим в нападении Сивожелеза, он и вывел питерцев вперед, 11:12. В середине партии казанцы ушли в отрыв на планерах Артема Вольвича, который сделал эйс и хорошо поработал в защите – 15:11. У питерцев никак не ладился прием, чем хорошо воспользовались хозяева, подача Михайлова – 22:15, он и ставит точку в партии красивым эйсом – 25:15.

Во второй партии картина игры была примерно такой же. Казанцы и не думали расслабляться, пускай матч для них нечего не решал. Михайлов пробивает чужую защиту – 6:2. Гости, отдадим им должное, белый флаг не выбросили. Сивожелез нашел брешь в казанском блоке – 14:14, а потом гости и вовсе впервые в партии вышли вперед, 17:18. Тут свое веское слово сказал другой бомбардир хозяев, Вильфредо Леон, после чего сами питерцы трижды ошиблись в атаке, 25:21.

Интрига не исчезла и в третьей партии. Вроде бы казанцы уверенно вели игру – 17:12, но гости сумели ответить сильным контрударом, 18:17. Зря разозлили хозяев, 21:17. Последний результативный удар в матче нанес Никита Алексеев, 25:22. Убедительный реванш взят!

10 марта «Зенит-Казань» начнет плей-офф чемпионата России домашним матчем с «Новой».

«Зенит» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:0 (25:15, 25:21, 25:22).

Самые результативные: «Зенит» (К) – Леон (16), Михайлов (16); «Зенит» (СПб) – Шипотько (10).