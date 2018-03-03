Шибалова и Бадретдинова победили в женских соревнованиях по картингу в Челнах

(Набережные Челны, 3 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Екатерина Шибалова и Лилия Бадретдинова стали победителями женских соревнований по картингу, которые прошли в Набережных Челнах. Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню.

В этом году соревнования прошли в третий раз. В них приняли участие 47 человек. Среди участниц были только женщины, в том числе и жены членов знаменитой команды «КАМАЗ-Мастер».

Как и в прошлом году, соревнования были организованы в двух классах – «Хонда» и «Ротакс Макс». В классе «Хонда» победу одержала Лилия Бадретдинова, второй стала Елена Шумкова, третьей – Руфина Сатарова.

В классе «Хонда» прошлогоднюю победу повторила Екатерина Шибалова, второе место заняла Наталья Макарова, третье место – у Олеси Сотниковой.

Всех участниц наградили дипломами и подарками, а победительницы получили медали и кубки.