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Происшествия

Снежная глыба обрушилась на ребенка и двух женщин в Мурманской области

3 марта 2018, 21:30

По факту случившегося следователи проведут проверку.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Снежная глыба обрушилась на полуторагодовалую девочку и двух женщин в поселке Видяево Мурманской области. Видео с места ЧП опубликовал Следком в своем Telegram-канале.

Как видно на кадрах, мама ребенка разговаривает со знакомой у здания поселковой администрации, девочка тянет ее подальше от крыши. Мама отходит на несколько шагов, после чего всех троих накрывает снежная «лавина».

Через несколько секунд мать откапывает ребенка из-под снега, затем поднимается и вторая женщина. О травмах пострадавших не сообщается.

По факту случившегося организована проверка.


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