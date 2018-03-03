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Появилось видео аварии на трассе Казань – Боровое Матюшино

3 марта 2018, 20:42 , Фото: соцсети

Появилось видео аварии на трассе Казань – Боровое Матюшино ДТП произошло сегодня вечером недалеко от Казани.

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео аварии на трассе Казань – Боровое Матюшино.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня вечером на трассе Казань – Боровое Матюшино произошла серьезная авария.

Предположительно, участниками аварии стали автомобиль «Ауди» и «Лада Приора». На кадрах с видеозаписи видно, что отечественная легковушка получила серьезные повреждения. По неподтвержденным данным, в ДТП погиб один человек. Количество пострадавших и причины происшествия устанавливаются.
 


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