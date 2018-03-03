Ректор Казанского энергоуниверситета победил в забеге лыжных гонок Topsprint

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Ректор Казанского энергетического университета Эдвард Абдуллазянов победил в забеге почетных гостей на лыжных гонках Topsprint, которые прошли в Международном конноспортивном комплексе «Казань». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Второе место досталось руководителю исполкома Казани Денису Калинкину. Третьим стал начальник Финансового управления Ирек Мухаметшин.

Лыжные соревнования на Кубок мэра были организованы на дистанции в 1800 м. На старт вышли около 200 профессионалов и любителей из Татарстана и соседних регионов.

30 лучших лыжников прошли в четвертьфинал. В финале за победу в двух забегах будут бороться по шесть спортсменов. Абсолютные победители получат по 25 тыс. рублей, занявших вторые места поощрят суммой в 15 тыс. рублей, бронзовых призеров ждут по 10 тыс. рублей.