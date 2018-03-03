Джамар Смит: Мы не только хорошо забивали, но и защищались здорово

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Американский защитник УНИКСа Джамар Смит провел прекрасный матч в Единой лиге ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (93:65), набрав пять очков, сделав четыре подбора и три перехвата. Комментируя разгром сильного соперника, Смит назвал причины успеха УНИКСа.

«Очень важная игра для нас, очень красивая победа. Очень важно, что мы так здорово сыграли сразу после длительного перерыва в чемпионате лиги ВТБ. “Локомотив” – очень хорошая команда, но мы сегодня сыграли просто великолепно. Прежде всего, в защите. Причем все ребята, каждый старался. Да и возможности для броска у нас сегодня были очень хорошие, вот и бросали. Особенно полетели у нас трехочковые, 16 раз попали против четырех у соперника! Шансы так попадать есть практически в каждой игре, но невозможно демонстрировать такую меткость постоянно. Вот сегодня это у нас получилось. И все же главное – это защита. Мы сегодня очень хорошо оборонялись, особенно во второй половине. И следующий матч с “Баварией” будет очень важным для нас, игра в Мюнхене предстоит очень сложная. Нам важно сохранить сегодняшнюю игру», – посчитал Смит.