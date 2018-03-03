Форвард казанского УНИКСа Морис Ндур: Я счастлив

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сенегальский форвард казанского УНИКСа Морис Ндур прокомментировал разгром «Локомотива-Кубани» в Единой лиге ВТБ (93:65), посчитав, что вся его команда здорово сыграла в защите, что и стало одной из причин громкой победы.

«Отличная игра! Все ребята здорово сыграли в защите. Я счастлив! Никто не ожидал от нас столь сильной игры с таким серьезным соперником, как “Локомотив-Кубань”. Но мы показали такой неожиданный результат. Теперь бы и дальше продолжить играть в таком же духе. Что до меня, то я давно, с момента приезда, адаптировался в УНИКСе. Легко все получилось. Ребята здесь классные, тренеры сразу дали мне чувствовать себя, как дома. Честно говоря, не ожидал, что в УНИКСе будет такая теплая атмосфера», – признался сенегалец.

В антракте чемпионата Морис летал домой в Америку, где у него родилась дочь. Но сегодня он не стал публично демонстрировать свою радость, как это часто делают футболисты. «Баскетбол – это вам не футбол! Я всегда стараюсь быть в игре сосредоточенным, а с семьей рождение дочери мы отпразднуем, когда вернусь домой после завершения сезона. Дочь назвал Джинибор – это такой особенный кристалл», – пояснил счастливый папа.