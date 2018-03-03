Саша Обрадович: У меня нет объяснения нашей игре

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович после разгрома в Казани от УНИКСа (65:93) в Единой лиге ВТБ не смог объяснить причины провала своей команды, отдав должное УНИКСу.

«Поздравляю УНИКС с замечательной победой. Хозяева показали редкостную энергию в нападении и прекрасную защиту, мы же в защите сыграли очень слабо, позволив УНИКСу забивать легкие мячи. Мы уступали сопернику практически в каждом эпизоде. Да и в настрое хозяева нас превзошли, УНИКС играл более организованно. У меня нет логичных объяснений нашей игре. Могло показаться, что сегодня встречались команды разного уровня. Мы должны искать причины поражения в себе», – посчитал Обрадович.