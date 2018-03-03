Димитрис Прифтис: Я всегда контролирую свои эмоции

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал разгром «Локомотива-Кубани» в Единой лиге ВТБ (93:65) и попросил не слишком радоваться этой победе.

«Отличная игра для нас. Рад, что все ребята внесли свой вклад в победу. Мне бы очень хотелось, чтобы так было всегда. Я очень уважаю “Локомотив”, он играет жестко, качественно, поэтому эта победа так важна для нас. Поздравляю свой штаб, он проделал хорошую работу. Спасибо клубу, семье Богачевых за поддержку. Труднее всего контролировать свои эмоции и когда счастлив, и когда разочарован. Через пару дней у нас трудная игра в Мюнхене. Не знаю, как сложится сезон для нас, впереди еще много игр, но надеюсь, что уже на следующем домашнем матче будет больше зрителей. Это волнует и меня, и ребят. Мы сегодня ожидали увидеть больше болельщиков. Они должны быть нашим шестым игроком, поддерживать нас», – сказал Прифтис.

Говоря о работе в антракте чемпионата, наставник УНИКСа сказал, что ничего особенного команда не делала. «Мы просто работали, ничего особенного не делали, сыграли два спарринга, они нам очень помогли. Ребята подзарядили свои “батарейки”, отдохнули шесть дней. Уезжали в свои сборные Колом, Трушкин, Эджим, на рождение ребенка в Америку уезжал Ндур», – объяснил Прифтис.

На лице Прифтиса не было видно особой радости, он и это объяснил. «Я стараюсь контролировать свои эмоции, бдеть. Если бурно праздновать такую победу, можно двинуться в другом направлении. Я всегда серьезен и сфокусирован на следующей игре. Что после больших поражений, что после крупных побед нельзя сильно расстраиваться или радоваться», – считает Прифтис.

Отдельно он сказал о предстоящей игре ¼ финала Кубка Европы с «Баварией». «В таких матчах очень важны дальние броски. Сегодня они у нас полетели, мы их отрепетировали. Важно так же попасть и с “Баварией”. Но помимо дальних бросков надо еще и мяч хорошо двигать. Да, у нас есть хорошие шансы в этой серии, а “Баварию” я считаю одной из сильнейших команд Кубка Европы. В отличие от нас немцы играют очень стабильно. К тому же у “Баварии” преимущество своей площадки, это тоже важно. Главное для нас – сыграть правильно», посчитал Прифтис.