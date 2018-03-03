В Татарстане стартовал розыгрыш первенства РСДЮСШОР по стендовой стрельбе

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Сегодня с розыгрыша медалей в трапе и ските на стрельбище «Свияга» стартовал этапа первенства РСДЮСШОР Татарстана по стендовой стрельбе. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Ольга Камардина.

Первое место в траншейном стенде среди мужчин досталось Артему Копыстынскому. «Серебро» забрал Сергей Глухов, а бронзовой медали удостоился Александр Железин. Среди женщин «золото» взяла Анна Жемкова, «серебро» завоевала Александра Костягина, третьей финишировала Карина Латыпова.

В мужском ските лучшим оказался Айрат Шакиров. Второе место занял Сергей Демин, третьим стал Олег Вахтуров. У женщин победу одержала Екатерина Понедельникова, опередив серебряного призера Ландыш Кварталову. «Бронза» в активе лидера квалификации Екатерины Комаровой.

Завтра молодые стрелки разыграют восемь комплектов наград в двух возрастных категориях.