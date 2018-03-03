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В Татарстане стартовал розыгрыш первенства РСДЮСШОР по стендовой стрельбе

3 марта 2018, 20:30 , Фото: Федерация пулевой и стендовой стрельбы РТ

В Татарстане стартовал розыгрыш первенства РСДЮСШОР по стендовой стрельбе Завтра молодые стрелки разыграют восемь комплектов наград в двух возрастных категориях.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Сегодня с розыгрыша медалей в трапе и ските на стрельбище «Свияга» стартовал этапа первенства РСДЮСШОР Татарстана по стендовой стрельбе. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Ольга Камардина.

Первое место в траншейном стенде среди мужчин досталось Артему Копыстынскому. «Серебро» забрал Сергей Глухов, а бронзовой медали удостоился Александр Железин. Среди женщин «золото» взяла Анна Жемкова, «серебро» завоевала Александра Костягина, третьей финишировала Карина Латыпова.

В мужском ските лучшим оказался Айрат Шакиров. Второе место занял Сергей Демин, третьим стал Олег Вахтуров. У женщин победу одержала Екатерина Понедельникова, опередив серебряного призера Ландыш Кварталову. «Бронза» в активе лидера квалификации Екатерины Комаровой.

Завтра молодые стрелки разыграют восемь комплектов наград в двух возрастных категориях.


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