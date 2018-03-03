И. о. руководителя исполкома Нурлатского района проинспектировал строительные объекты

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). И. о. руководителя исполкома Нурлатского района Алмаз Ахметшин проинспектировал строительные объекты. Об этом сообщает газета «Дружба».

Ахметшин побывал в Салдакаеве, где по республиканской программе возводят клуб. В настоящее время здесь готовятся к вязке арматуры для заливки армированного пояса.

По словам руководителя, строителям в работе следует учитывать не только сроки сдачи, но и качество.

Кроме того, Ахметшин ознакомился с ходом капремонта клуба в Кривом Озере и детского оздоровительного лагеря «Заречный».