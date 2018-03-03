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И. о. руководителя исполкома Нурлатского района проинспектировал строительные объекты

3 марта 2018, 21:49 , Фото: «Дружба»

И. о. руководителя исполкома Нурлатского района проинспектировал строительные объекты Ахметшин побывал в Салдакаеве, где по республиканской программе возводят клуб.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). И. о. руководителя исполкома Нурлатского района Алмаз Ахметшин проинспектировал строительные объекты. Об этом сообщает газета «Дружба».

Ахметшин побывал в Салдакаеве, где по республиканской программе возводят клуб. В настоящее время здесь готовятся к вязке арматуры для заливки армированного пояса.

По словам руководителя, строителям в работе следует учитывать не только сроки сдачи, но и качество.

Кроме того, Ахметшин ознакомился с ходом капремонта клуба в Кривом Озере и детского оздоровительного лагеря «Заречный».


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