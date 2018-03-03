УНИКС разгромил в Казани «Локомотив»

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом после почти трехнедельной паузы матче чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС принимал на своей площадке краснодарский «Локомотив-Кубань». Эта встреча стала первой для казанцев в жуткой мартовской серии суперсхваток, где их соперниками после «Локомотива» будут «Бавария», «Зенит» и «Химки». И от итогов этой серии во многом будет зависеть исход сезона для УНИКСа.

Поэтому игра с кубанцами была так важна, причем для обеих команд в равной степени. «Локомотив» в нынешнем сезоне по праву считается одной из самых успешных европейских команд. В двух главных турнирах, проводимых УЛЕБ, – Евролиге и Кубке Европы – только одна команда до сих пор не потерпела на одного поражения. Это «Локомотив». 16 матчей – 16 побед. Столь же триумфально кубанцы выступали и в лиге ВТБ, где, проиграв 21 октября дома УНИКСу (67:77), железнодорожники методично штамповали победы, в том числе в Москве над ЦСКА (90:79), пока не привез Евгений Пашутин свой «Автодор» в Краснодар. Именно саратовцы нанесли южанам второе поражение в лиге, самое сенсационное, Максим Шелекето попал из-за дуги на последнее секунде матча (90:93). Дело было 3 февраля, а через 11 дней и армейцы взяли в Краснодаре реванш (75:78). Так кубанцы с первого места скатились на третье: 12 побед при трех поражениях, второй ЦСКА (14-2), первый УНИКС (13-1). Три с лишним месяца не знали поражений железнодорожники, но любая серия рано или поздно заканчивается.

В Кубке Европы вплоть до финала кубанцы будут иметь преимущество своей площадки. В четвертьфинале «Локомотив-Кубань» сыграет с испанской «Гран-Канарией». Напомним, что после поражения от УНИКСа и до фиаско с «Автодором» на паркете краснодарского «Баскет-холла» дома и в гостях краснодарцы обыграли «Нижний Новгород», «Автодор», ВЭФ, «Парму», «Цмоки-Минск», «Астану» (в этом матче на казахстанском велодроме гости пропустили всего 49 очков, набрав 75), «Зенит», ЦСКА, «Калев», «Химки», «Енисей».

Первое поражение в сезоне от УНИКСа в Краснодаре до сих пор не забыли. Так, недавний молодожен, австралийский форвард «Локомотива» Райан Брокхофф, в конце января признался клубному сайту: «О, это мотивация для нас. Мы тогда отлично провели первую половину и провалили вторую. С тех пор мы работаем над тем, чтобы у нас больше никогда не случалось таких спадов. Победа ушла у нас из-под носа, и это был важный матч с принципиальным соперником. Мы теперь помним об этом».

И президент краснодарского клуба Андрей Ведищев в интервью «Независимой спортивной газете» тоже не забыл игру с казанцами: «Досадное поражение от УНИКСа выглядит неприятным звоночком. Как столкнулись мы с командой организованной, укомплектованной, примерно своего уровня – испытали проблемы. Это не может не вызывать опасений. Конечно, это было начало сезона, да и кадровые проблемы наложились. Мы подошли к игре еще без Кулагина, Элегар не набрал оптимальную форму после травмы, Лэйси отсутствовал по болезни… В общем, кадрово “Локомотив” предстал не в лучшем виде. Матч проигран, и пока мы не докажем самим себе, что конкурентны на уровне лучших, этот пунктик у нас останется».

Вернемся, однако, к УНИКСу. В ходе антракта казанцы провели дома два закрытых спарринга с «Пармой», дважды обыграв на своем паркете команду Николая Мазура (88:70 и 84:70). В этих матчах у хозяев не играли три баскетболиста, вызванных в свои национальные сборные для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2019. Это Хоакин Колом (Испания), Владислав Трушкин (Россия) и Мелвин Эджим (Канада), они уже вернулись в Казань. Не играл с уральцами и Морис Ндур, отпущенный домой в США из-за рождения ребенка. И счастливый 25-летний папаша вернулся в УНИКС.

«Локомотив-Кубань» делегировал в сборную России целый квартет: Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин, Станислав Ильницкий, Евгений Бабурин. В рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС восемь раз побеждал «Локомотив-Кубань», проиграл 13 раз.

Сегодня УНИКС начал игру в таком составе: Мелвин Эджим, Кино Колом, Григорий Шуховцов, Трентон Локетт и Евгений Колесников. Защищались поначалу команды лучше, чем атаковали. Хотя после «трехи» Колома хозяева повели 6:3. Вскоре Джамар Смит заменил Колесникова, а на табло в середине четверти 6:8. Хорошо вышел Смит, забил из-за дуги первым же касанием, 9:8. Рывок УНИКСа 7-0! Смит еще и перехват красивый сделал, а Эджим забил из-под кольца, 13:8 за 4.20 до первого перерыва. Вступил в игру Антон Понкрашов, сменивший Колома, Стефан Ласме – Шуховцова. После тайм-аута гости быстро догоняют, 13:12. Выходит на площадку Морис Ндур. А за ним и Владислав Трушкин. «Вторым» составом играют хозяева. Смит дальним попаданием доводит преимущество УНИКСа до пяти очков, 20:15. Точку в четверти из-под кольца ставит Ласме, 22:17.

Во второй четверти наставник гостей Саша Обрадович так раздухарился, бурно реагируя на каждый свисток, что получил технический фол. А вот его визави Димитрис Прифтис молча и спокойно делал свое дело, бросив в бой уже 11-го заявленного на матч, это был Андрей Кощеев. В стратегическом резерве остался один Павел Сергеев. А за Обрадовича отдувались его подопечные, после смачного данка в исполнении Смита счет стал 32:21, на этот раз УНИКС сделал рывок 8-0!

Постепенно железнодорожники сокращают разрыв, 36:29, но Понкрашов вовремя точно зарядил из-за дуги, 39:29, поддержал товарища и Локетт, 44:34. УНИКС выходит на рубеж «плюс 12» – 48:36 на последней минуте первой половины. Подбор наш, 21-16, ошибаемся чуть реже, 6-7, издали бьем кучнее, 6-3.

Так же дальнобойно хозяева начали и третий период, две «трехи» от Колома и Эджима, 54:38. Эх, такой бы счет на последней минуте матча. Нет, южане еще брыкаются, 54:42. Ладно, вот вам еще одна «треха» от Смита, 59:44. И на бис от него же, 62:44, десятая хозяйская «треха».

Столь же мощно казанцы начали и последнюю четверть, после очередной «трехи», это Локетт попал, счет стал неприличным для «Локомотива», 75:55. Да, полетели у наших сегодня трехочковые, 12-е попадание в исполнении Колома, 81:59. Это уже серьезно за 4 с половиной минуты до конца. Пришло время поиграть и Сергееву, 84:61 за три минуты до конца. И добили-таки «Локомотив», Смит-красавец, еще одна «треха», 90:63. Какой красивый счет за 2 минуты до конца! В общем, пустил УНИКС «Локомотив» под откос второй раз в сезоне.

6 марта в Мюнхене казанцы проведут первый четвертьфинальный поединок Кубка Европы с «Баварией».

УНИКС (Казань) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 93:65 (22:17, 26:19, 20:17, 25:12).

Самые результативные: УНИКС – Смит (25), Локетт (20), Эджим (10), Колом (15); «Локомотив-Кубань» - Кулагин (14), Коллинз (17).