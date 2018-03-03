Замглавы Мамадыша предложил создать центры для матерей при сельских клубах

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Проработать вопрос создания центров для матерей на базе сельских клубов в районах Татарстана предложил сегодня заместитель главы Мамадыша Айнур Аглямов на форуме сторонников партии «Единая России» в Казани.

На пленарной сессии форума докладчик рассказал о предложениях, которые прозвучали во время работы дискуссионной площадки «Сельская миграция: риски, угрозы», где он выступил модератором.

Аглямов отметил, что было рекомендовано организовать ежеквартальную диспансеризацию женщин в возрасте до 35 лет в муниципальных образованиях республики. Кроме того, поступило предложение рассмотреть возможность реализации свободных жилых помещений под вторичное ипотечное кредитование для молодых семей и специалистов муниципальных образований.

«В районах много свободных домов. Если можно было бы вторично приобретать, то многие бы приезжали в села и работали. Также если выдавать жилье работникам АПК, чтобы они смогли через 10 лет его приватизировать, то специалисты будут работать на селе все это время», – сказал он.