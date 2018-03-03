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Культура

В Заинском краеведческом музее открылась выставка писем военных лет

3 марта 2018, 20:10

Выставка является передвижной, экспозиция включает 77 писем.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В Заинском краеведческом музее открылась передвижная выставка писем военных лет фотографа Евгения Кулешова. Об этом сообщает «Заинск-информ».

Выставка колесит по всем районам Татарстана. В Заинск она приехала после Нижнекамска. Район стал 18-м в «фронтовом турне».

Экспозиция включает 77 писем. В частности, здесь есть письмо Василия Кныша жене убитого однополчанина Анне Колчериной родом из Заинска.

Во время открытия звучали песни военных лет в исполнении коллективов ДК «Энергетик» и районного Дома культуры, а самыми юными участниками стали ребята из музейного кружка.


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