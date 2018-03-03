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Политика

80 процентов избирательных участков РТ подготовили к приему маломобильных граждан

3 марта 2018, 19:40

Всего было проверено 39 тыс. 214 участковых избирательных комиссий во всех регионах России.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). 80 процентов избирательных участков Татарстана подготовили к приему маломобильных граждан. Об этом стало известно в ходе всероссийского мониторинга, сообщает пресс-центр регионального штаба «Молодой гвардии» РТ.

В республике осмотрели 1201 избирательный участок в 43 районах и двух городских округах.

Всего было проверено 39 тыс. 214 участковых избирательных комиссий во всех регионах России. Специалисты обращали внимание на наличие и состояние пандусов и вспомогательных перил, специализированного лифта, кнопки вызова помощи для граждан с ограниченными возможностями здоровья, оборудованных паковочных мест.


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