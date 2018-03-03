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Культура

В Заинске состоится зональный гала-концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

3 марта 2018, 18:36

За два дня на сцене ДК «Энергетик» выступят 1400 артистов.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В Заинске 4 марта состоится зональный гала-концерт фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», сообщает «Заинск-информ».

Сейчас в Заинске проходит этап фестиваля, в котором принимают участие исполнители Заинского, Нижнекамского, Сармановского районов. Выступления артистов можно посмотреть онлайн. За два дня на сцене ДК «Энергетик» выступят 1400 артистов.

Лучшие исполнители будут приглашены в суперфинал, который пройдет с 8 по 12 апреля в Казани. Победителей объявят на гала-концертах 13 апреля в культурно-спортивном комплексе «УНИКС» и 20 апреля в КРК «Пирамида».

Ранее сообщалось, что зональный этап «Созвездия-Йолдызлык» в Азнакаеве побил все рекорды по количеству участников и номеров.


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