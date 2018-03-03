В татарском драмтеатре Челнов состоялась премьера спектакля «История одной любви»

(Набережные Челны, 3 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В татарском драмтеатре Набережных Челнов состоялась премьера спектакля «История одной любви».

Спектакль создан по пьесе Туфана Миннуллина «Прощайте», которая в свою очередь является продолжением двух других работ автора — «Дня рождения Миляуши» и «Там, где друзья».

В пьесе рассказывается о судьбе девушки Миляуши, которая в молодости, одержимая идеей стать артисткой, уехала в Казань, оставив в родной деревне своего возлюбленного. Но с годами театральная звезда начала понимать, что в жизни, кроме мгновений сценического вдохновения и зрительских оваций, есть и другие ценности. И, возможно, она многое потеряла, выбрав карьеру. Для того чтобы разобраться в себе, Миляуша приглашает к себе бывшего возлюбленного...

Спектакль поставил главный режиссер театра Фаиль Ибрагимов, роль Миляуши исполнила заслуженная артистка Татарстана Гульфия Файзрахманова, которая в этом году отмечает свой юбилей.

Спектакль получился почти камерным. В нем много диалогов, раздумий, наполненных богатой палитрой внутренних переживаний. Челнинские зрители по достоинству оценили премьеру, после ее завершения они еще долго аплодировали, стоя в зале.