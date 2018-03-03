Вопрос о благоустройстве набережной Kazan-Arena рассмотрят после ЧМ-2018

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Планы по благоустройству набережной Казанки от Kazan-Arena через Дворец водных видов спорта к Дворцу единоборств «Ак Барс» будут обсуждаться после завершения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорту республики Владимир Леонов.

«План такой существует, представлен в некоем проекте. Но думаю, что более основательно сможем вернуться к нему после чемпионата. Проект рабочий, есть определенные инвесторы, которые готовы к нему прийти. Он находился на стадии обсуждения, но поскольку у нас есть основное мероприятие, то мы договорились со всеми заинтересованными лицами вернуться к этому вопросу после чемпионата мира», – рассказал спикер.

Концепция благоустройства набережной стадиона Kazan-Arena была представлена еще в 2016 году. Сообщалось, что на набережной могут появиться ботанический сад, яхт-клуб, бассейн, зона экстремальных видов спорта, теннисные корты, поля для минигольфа и др.