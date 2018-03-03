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Представителям Колумбии, Японии и Австралии понравились базы ЧМ-2018 в Татарстане

3 марта 2018, 17:05

Во время чемпионата мира по футболу сборные Колумбии, Японии и Австралии будут проживать и тренироваться в РТ.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Представители сборных Колумбии, Японии и Австралии проинспектировали базы чемпионата мира по футболу в Татарстане и остались довольны. Об этом сообщил журналистам в Кабинете Министров РТ после заседания республиканского оргкомитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 министр по делам молодежи и спорту республики Владимир Леонов.

Сборная Австралии выбрала базу «Ак Барса», Японии – «Рубина». Команда Колумбии будет тренироваться на стадионе «Свияга» в деревне Медведково.

По словам гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, точные даты приезда в Татарстан сборных пока неизвестны. «Команда имеет право заехать на базу не ранее чем за две недели до старта чемпионата. Обычно это бывает за пять – шесть дней», – рассказал он.

«1 и 2 марта у нас прошли инспекционные визиты. Все представители, весь менеджмент сборных были на базах, все полностью удовлетворены. Сегодня команды формируют свое расписание и смотрят, когда они смогут приехать, чтобы здесь тренироваться и проживать», – добавил Владимир Леонов.

В существующей концепции Татарстан – важный регион по проведению матчей чемпионата мира по футболу, подчеркнул Алексей Сорокин.

«У нас действительно нет никаких тревог. У Татарстана большой опыт и высочайшая степень готовности. Думаю, что здесь все будет в порядке», – заключил он. 


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