(Набережные Челны, 3 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах суд отправил пьяного байкера на десять месяцев в колонию, сообщает прокуратура Автограда.

17 декабря 36-летний челнинец сел за руль своего мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения . Неизвестно, к чему привела бы «адреналиновая» езда байкера по городским дорогам, если бы его вовремя не остановили сотрудники ГИБДД.

Мировой судья, рассматривая дело о пьяной езде на мотоцикле, учел, что это повторное серьезное нарушение ПДД со стороны челнинца. С учетом этого суд назначил наказание мотоциклисту в виде лишения свободы на десять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.