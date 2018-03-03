В Автограде выбрали маленькую мисс Челнов

(Набережные Челны, 3 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Во Дворце культуры «Энергетик» Автограда состоялся финал XVII ежегодного городского конкурса «Маленькая мисс Набережные Челны-2018».

Перед жюри предстали 15 юных красавиц в возрасте от семи до 12 лет. В течение вечера у них было три конкурсных выхода: дефиле, хореография и творческие номера финалисток. В завершение челнинские принцессы появились перед публикой вместе со своими мамами.

Умение вести себя на сцене, а также другие таланты девочек оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли известные вокалисты, хореографы и общественные деятели города и республики.

Победительницей конкурса «Маленькая мисс Набережные Челны» стала ученица пролицея № 78 имени Пушкина, воспитанница музыкальной школы № 4 по классу скрипки и учащаяся школы искусств «Да-да» Ягут Исмаилова, первой принцессой — 11-летняя представительница школы № 10, вокалистка Аделина Ишмухаметова, второй — семилетняя учащаяся школы № 15, гимнастка Камиля Камильянова.

Ягут будет представлять Челны на республиканском конкурсе «Мини-мисс Татарстан», который состоится в мае в Казани.