Все новости Татарстан Россия

Спорт

На «Казань-Арене» к чемпионату мира по футболу расширят временную инфраструктуру

3 марта 2018, 16:00 , Фото: president.tatarstan.ru

На «Казань-Арене» к чемпионату мира по футболу расширят временную инфраструктуру В рамках мундиаля в Казани пройдет фестиваль болельщиков.
Гендиректор оргкомитета «Россия-2018»: «Темпы продаж билетов нас вполне удовлетворяют»
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Казань
Гендиректор оргкомитета «Россия-2018»: «Нет таких городов, к которым нет вопросов»
Около 4 тысяч человек получат аккредитации на жеребьевку Кубка Конфедераций в Казани
Рустам Минниханов вошел в наблюдательный совет оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). На стадионе «Казань-Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года расширят временную инфраструктуру, включающую зоны телевещания и медиацентра. Об этом на заседании республиканского оргкомитета «Россия-2018» заявил его гендиректор Алексей Сорокин.

Заседание Республиканского организационного комитета &quot;Россия 2018&quot;

Он напомнил о важной роли столицы Татарстана в части приема гостей и спортсменов. Здесь разместят футбольные дружины Австралии, Колумбии, Японии. Кроме того, на Kazan-Arena будут организованы игры немецкой, испанской, французской, польской, корейской и иранской сборных.

Заседание Республиканского организационного комитета &quot;Россия 2018&quot;

По словам Сорокина, в рамках мундиаля в Казани пройдет фестиваль болельщиков. «В эти дни нам предстоит большая работа. Но я уверен, что мы справимся», – подчеркнул гендиректор оргкомитета «Россия-2018».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter