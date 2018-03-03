На «Казань-Арене» к чемпионату мира по футболу расширят временную инфраструктуру

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). На стадионе «Казань-Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года расширят временную инфраструктуру, включающую зоны телевещания и медиацентра. Об этом на заседании республиканского оргкомитета «Россия-2018» заявил его гендиректор Алексей Сорокин.

Он напомнил о важной роли столицы Татарстана в части приема гостей и спортсменов. Здесь разместят футбольные дружины Австралии, Колумбии, Японии. Кроме того, на Kazan-Arena будут организованы игры немецкой, испанской, французской, польской, корейской и иранской сборных.

По словам Сорокина, в рамках мундиаля в Казани пройдет фестиваль болельщиков. «В эти дни нам предстоит большая работа. Но я уверен, что мы справимся», – подчеркнул гендиректор оргкомитета «Россия-2018».