Домогаров об увольнении из театра: Ухожу на радость коллегам

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Александр Домогаров написал заявление об увольнении из театра Моссовета, в котором актер служит с 1995 года, пишет Lenta.ru.

Актер уточнил, что заявление было написано еще 9 января. Причиной ухода из театра, по его словам, послужило то, что его сняли со всех спектаклей — «на радость коллегам». «Живите, бог вам судья. Прощайте, "коллеги"», — написал он на страничке в Facebook, однако позже удалил свой пост.

В Моссовете отметили, что не снимали актера со спектаклей. А чудачества Домогарова объяснили плохим настроением. Секретарь по связям с общественностью театра Моссовета Татьяна Горина добавила: «Может, встал не с той ноги».

По словам сотрудницы театра, в мае у Домогарова запланированы одни гастроли, в июне он едет в Израиль со спектаклем «Вишневый сад».

В настоящий момент Домогаров играет Астрова в спектакле «Дядя Ваня» в трилогии Андрея Кончаловского, Вершинина в постановке «Три сестры» и Гаева в «Вишневом саде».