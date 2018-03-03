Фермер из РТ посоветовал татарским сельским предпринимателям продвигать бизнес через Instagram

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Фермер из Сабинского района РТ Алим Галимуллин предложил татарским предпринимателям продвигать свой бизнес через Instagram. Об этом бизнесмен сказал на пленарном заседании VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел в ГТРК «Корстон».

Алим Галимуллин вместе с женой Эльвирой развивает семейный бизнес по выращиванию саженцев под брендом «Гафэль». Недавно предприниматели открыли в Богатых Сабах специализированный магазин, но 70 процентов всех продаж идет через Интернет.

Предприниматель отметил, что дополнительные возможности для развития бизнеса дает такая соцсеть, как Instagram.

«Мы здесь видели людей, которые выращивают лошадей. Если в 15-секундном видео вы покажете, как бегают ваши лошади, вы сможете выйти за границы вашего района, люди увидят, будет отклик. Я сам использую Instagram, поэтому говорю, что это дает дополнительные возможности», — сказал Алим Галимуллин.

Предпринимателя поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов, отметив, что привычная форма продажи товаров уходит в прошлое.

«В США многие обычные магазины закрываются, все переходит в Интернет. Если мы обратим на это внимание, мы сможем продавать свои товары в разных странах», — сказал он.