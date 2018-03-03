Минтимер Шаймиев посоветовал упростить передачу «Переведи» на канале ТНВ

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Передачу «Переведи» на канале «Татарстан-Новый век» нужно сделать проще. Такой совет дал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев на встрече с активом и волонтерами регионального избирательного штаба Владимира Путина.

«Ведущий очень хорош в своей роли, старается, но говорит такие слова, которые я в жизни не слышал. Нужно сделать проще. Там есть слова, которые в жизни никто не употребляет. Вместо того, чтобы ломать голову, нужно обучать простому разговорному языку», — обратился Минтимер Шаймиев к генеральному директору телерадиокомпании «ТНВ». Ильшат Аминов согласился с Государственным Советником и заверил, что передача будет упрощена.

Аминов отметил, что скоро на телеканале выйдет в эфир новая программа «Яна дэвер» («Новая эпоха»). «Мы хотим собрать всю татарскую альтернативную музыку», — сказал он.

Активны и штабы других претендентов на пост Президента России. В региональном избирательном штабе Ксении Собчак сообщили, что активисты работают в самых оживленных точках Казани, раздавая агитационную литературу. Свежий выпуск партийной газеты сегодня получают и в избирательном штабе Григория Явлинского. Уже завтра газеты начнут раздавать на улицах и раскладывать в почтовые ящики жителей столицы РТ.