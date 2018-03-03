Минтимер Шаймиев призвал татарских активистов участвовать в деятельности национальной прессы

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев считает, что активисты татарской молодежи должны участвовать в работе татароязычных газет. Об этом он сказал вчера во время встречи с активом и волонтерами регионального избирательного штаба Владимира Путина.

«Я читаю татарскую прессу. И считаю, что в некоторых изданиях просто необходимо ваше участие», — обратился он к молодежи.

«Есть очень хорошие издания, нужно их обогатить. Если сидеть, сложа руки, свалив проблему на тираж. Критика со стороны — это как гнать волков, лежа на печи», — заявил Минтимер Шаймиев.

Активны и штабы других претендентов на пост Президента России. В региональном избирательном штабе Ксении Собчак сообщили, что активисты работают в самых оживленных точках Казани, раздавая агитационную литературу. Свежий выпуск партийной газеты сегодня получают и в избирательном штабе Григория Явлинского. Уже завтра газеты начнут раздавать на улицах и раскладывать в почтовые ящики жителей столицы РТ.