Казанское «Динамо» отложило выход в полуфинал чемпионата России

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня женское «Динамо» (Казань) проиграло второй четвертьфинальный поединок плей-офф чемпионата России «Сахалину», счет в серии стал 1-1. Гости выставили резервный состав. Третий матч пройдет в Казани 7 марта.

После того, как на своей площадке динамовки уверенно победили «Сахалин» со счетом 3:0 и без поражений прошли весь групповой турнир Лиги чемпионов, больших сомнений в исходе ответного поединка не было. Хотя необходимо упомянуть, что на первый матч в Казань наставник «Сахалина» Денис Матвеев привез с собой лишь почти половину команды, дав лидерам возможность отдохнуть после регулярного сезона. Все-таки именно сахалинкам «регулярка» дается тяжелее всего, так как им приходится летать больше всех и дальше всех в Суперлиге — восьмичасовая разница по времени с Европейской частью России — это серьезно.

Главный тренер «Сахалина» Денис Матвеев хорошо знает «Динамо». Он ранее проработал в Казани в общей сложности шесть лет: с 2012 по 2016 годы ассистентом главного тренера казанок Ришата Гилязутдинова, а также тренером-статистиком в сезонах 2011/2012 и 2006/2007. Вместе с казанским клубом Матвеев завоевал четыре чемпионских титула, одерживал победы в Кубке России, Лиге чемпионов и в Клубном чемпионате мира.

Но нетрудно было предположить, что на ответную игру 1/4 финала в Южно-Сахалинск «Динамо» пошлет не основной состав. Так и вышло. Играло на Дальнем Востоке «Динамо-Академия», молодежная команда, усиленная Дарьей Малыгиной, Анной Котиковой и Светланой Масалевой. Тренерский штаб «Динамо» резонно дал отдохнуть основному составу перед важными матчами плей-офф Лиги чемпионов.

Тем не менее, казанская молодежь дала бой хозяйкам, выиграв вторую партию. Хорошая школа для школьниц — Свете Гатиковой и Валерии Горбуновой всего по 14 лет. И в первой партии гости почти постоянно вели в счете, немного, но все же — 17:19. Все решилось в концовке, вели динамовки, 21:22, но хитрая скидка соперниц, ошибка в расстановке, и «Сахалин» взял сет, 25:23.

Во второй партии было все, крепкие блоки, шикарные эйсы. В какой-то момент «Динамо» повело 15:18, в концовке впереди был уже «Сахалин» — 22:20. Но эйс Анны Котиковой, блок и опытная Малыгина ставит точку в партии, 23:35.

Лишь в третьей партии хозяйки довольно уверенно переиграли казанских девчонок. 19:13, но динамовки не сдались, набрав три очка подряд, 19:16 после эйса Ани Кашарных. И все же «Сахалин» дожал приезжую молодежь, 25:18.

Очень захватывающей получилась четвертая партия. Сахалинки лихо стартовали — 4:0 и столь же лихо впали в ступор. 4:7 после двух подряд эйсов в исполнении Насти Котиковой. Ее старшая сестра Аня подает столь же успешно — 7:10. С превеликим трудом хозяйки сумели к середине сета счет сравнять, 16:16. Но борьба в партии шла до самого конца — 19:19, 22:22, 23:23, однако опыт дальневосточниц сказался, 25:23. Партия. Решающий матч, серия идет до двух побед, пройдет в Казани 7 марта.

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо» (Казань) 3:1 (25:23, 23:25, 25:18, 25:23). Самые результативные: «Сахалин» — Литовченко (26), Парукова (10), Сафонова (12), Григорьева (13); «Динамо»: Малыгина (16), Анна Котикова (24).