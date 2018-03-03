Табрис Яруллин в избирательном штабе Путина высказал предложения Шаймиеву

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поддержал идею создания современной татарской школы в Казани. Об этом он заявил во время встречи с волонтерами и активистами регионального избирательного штаба Владимира Путина в Казани.

Минтимер Шаймиев приветствовал молодежь и сказал слова напутствия. «Слежу за вашим движением. Вы все умны, хотел бы поздравить вас с выходом в такой жизненный путь. Уже в такие годы вы заботитесь о народе. Мы должны гордиться тем, что у нас есть такие молодые люди. Я считаю, что мы должны еще больше использовать ваши возможности. В политике нужно действовать с умом и терпением. В работе хочется все решать очень быстро, но так не получается. А ваше стремление победит эти трудности. Я и сам думал о том, чтобы сесть и поговорить с вами», — обратился он к молодежи.

Минтимер Шаймиев вспомнил и годы своего правления. «У каждой эпохи есть свои трудности. Какими бы тяжелыми ни были эти годы, мы прошли через это. Некоторые не были к этому готовы. Чувства, пронесенные через сердце, в то же время это дали нам большой опыт. Несмотря на то, что тогда были сравнительно молоды, работая вместе с общественными деятелями, работниками органов управления, мы находили общий язык, спасли и себя, и многих. Не теряя, нельзя научиться дорожить. Особенно в политике. Когда теряешь, уже поздно. Правильно говорят, что близок локоть, да не укусишь. Дойдя до своих лет, я начал понимать смысл слов, передающихся из поколения в поколение. Не обращаешь внимания на смысл простых слов и только сейчас понимаешь, насколько глубок их смысл», — сказал он.

Государственный Советник отметил, что различные эпохи имеют свои трудности. Коснулся он и языковой проблемы, назвал ее «тонким» вопросом. «Работая вместе в эту пору, могли бы найти путь к решению», — сказал Шаймиев.

Председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин, продолжая тему, заметил, что общество ожидает от нас какой-нибудь ответ в языковом вопросе. Он высказал предложения, подготовленные вместе с татарской молодежью. «Мы ведем совместную работу с Правительством по организации центра новой татарской культуры. Знаем молодежь, музыка, которую они слушают, сейчас отличается. Театры тоже другие. Было бы хорошо, если бы творческие люди сплотились и работали вместе», — сказал он. Минтимер Шаймиев отметил, что ему пришлось по душе творчество Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева.

Табрис Яруллин отметил, что уже подготовлен проект новой модели татарской школы в Казани. «Татарские школы есть, но сейчас мир другой. Нужна его элитная модель», — заявил Яруллин. Минтимер Шаймиев его поддержал и добавил, что в последнее время, когда в этом вопросе у многих есть сомнения, в этом есть большая потребность. Государственный Советник отметил: «Проблема есть, нужно думать о его причинах. Сомнения одолели и нас, и родителей. Чтобы решить проблему, нравится это или нет, нужно изучить его, понять, как выйти из ситуации».

Татарский активист Айрат Файзрахманов высказал мнение о том, что в Казани существуют 20 татарских гимназий, и только в одной из них преподавание ведется полностью на татарском языке. «У нас есть молодежь, способная обучать на татарском языке. Из них можно собрать команду», — предложил он.

По мнению Табриса, если новая школа не появится, сомнения никуда не уйдут. «В Азербайджане, Баку, Казахстане, Якутии есть лицеи, гимназии, носящие имя Президента», — обратился Яруллин к Минтимеру Шаймиеву. Молодежь уже закончила разработку концепции и передала ее Министерству образования. «Мы в силах построить школу. Мне нравится предложение, нужно строить. По-моему, это необходимо. Я не хочу сказать, что у нас нет школ, что мы отстаем. Мы никогда не оставляли этот вопрос. Возможность есть. Нужно красиво сработать, с заботой о языке. Необходимо смотреть, как работают другие, изучить опыт», — отметил Государственный Советник.

По словам Табриса Яруллина, на днях в Государственной Думе был рассмотрен законопроект об «открытых университетах». «А у нас уже готова концепция. Мы считаем, что вместо того чтобы открыть университет с большими колоннами, было бы лучше организовать курсы по квалификации в партнерстве с каким-нибудь зарубежным университетом», — сказал он. Айрат Файзрахманов отметил, что в некоторых вузах есть татарские группы. «В Ветеринарной академии, строительном университете есть татарские группы, но не хватает методики преподавания. Открытый университет мог бы быть методическим центром», — предложил он.

Активисты показали Шаймиеву новый учебник по татарскому языку «Сэлам». Государственный Советник предложил организовать с министром встречу — «мозговой штурм» по учебникам.

Активны и штабы других претендентов на пост Президента России. В региональном избирательном штабе Ксении Собчак сообщили, что активисты работают в самых оживленных точках Казани, раздавая агитационную литературу. Свежий выпуск партийной газеты сегодня получают и в избирательном штабе Григория Явлинского. Уже завтра газеты начнут раздавать на улицах и раскладывать в почтовые ящики жителей столицы РТ.