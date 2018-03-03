(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минтрансу РТ построить мост в селе Нижнее Алькеево Алькеевского района РТ. Таким образом глава республики откликнулся на просьбу местного предпринимателя.

«Вчера приехали гости и спросили, есть ли у нас мечеть. Я ответил: „Есть, но по другую сторону реки, мост очень плохой, по нему ездить нельзя“. На самом деле мост в аварийном состоянии», — рассказал предприниматель на сходе предпринимателей татарских сел.

Дамир Шайхетдинов попросил помощи в решении этого вопроса у Президента республики. «Если получится это сделать, на открытии моста сделаем совместную фотографию и поставим на самом видном месте», — пошутил предприниматель.

«Если хочешь попасть на совместное фото, надо строить», — сказал Президент Татарстана министру транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленару Сафину, присутствовавшему на заседании.