В ВСУ рассказали о пропаже секретных военных документов

(Казань, 3 марта, «Татар-информ). Воздушные силы Украины потеряли секретные документы одной из воинских частей. Информацию об этом подтвердили власти ВСУ на странице в Facebook.

«Информация, обнародованная на некоторых ресурсах в Интернете, — о потерянном документе с грифом секретности, подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании Воздушных сил проводится служебное расследование», — говорится в сообщении в социальной сети.

Утерянный документ — это совместный приказ Минобороны и Генерального штаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации, сообщают украинские СМИ.

Пропажу секретных данных обнаружили во время общей проверки 7 февраля, сообщают «Вести».