Американский математик вычислил вероятные сроки начала Третьей мировой войны

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Математик Колорадского университета Аарон Клаузет вычислил сроки начала следующей мировой войны с помощью анализа данных о межгосударственных столкновениях в период с 1823 по 2003 годы. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Science Advances.

Американский математик пришел к выводу, что периоды мирного существования и войны чередуются.

«Таким образом, исторические модели войны означают, что длительный мир может быть значительно более хрупким, несмотря на недавние усилия по выявлению механизмов, которые уменьшают вероятность межгосударственных войн. Модели показывают, что послевоенная картина мира должна была бы выдержать хотя бы еще 100 — 140 лет, чтобы стать статистически значимой тенденцией», — написал Клаузет.

Следующее крупное вооруженное столкновение должно случиться до 2150 года, считает он.