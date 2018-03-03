Американский генерал заявил об отсутствии страха у россиян перед США

(Казань, 3 марта, «Татар-информ). Ответные меры Вашингтона на вмешательство в выборы Президента США не оказали сдерживающего эффекта на «противников Америки», включая Россию. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на руководителя киберкомандования Сухопутных войск США генерал-лейтенанта Пола Накасоне.

«Я бы сказал, что прямо сейчас они (россияне — прим. Т-и) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся», — цитирует Накасоне ABC.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что «российское вмешательство» в американскую президентскую кампанию 2016 года — это способ боевых действий нового уровня.