Рустам Минниханов оценил роль бизнеса в развитии татарских сел России

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов считает важной роль предпринимателей в развитии татарских сел России. Лидер республики рассказал об этом на пленарном заседании VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.

Президент Татарстана считает, что необходимо искать различные формы поддержки татарских сел. «Если не будет таких предпринимателей, как вы, то у татарских сел не будет будущего», — сказал он.

Многие из выступлений предпринимателей были посвящены жизни народа, религии, языку. «Нас всех беспокоит будущее нашего народа: как мы будем жить? Что будет с нами? Я хочу сказать, что не только для татар, но и для других народов село — это основа», — подчеркнул Президент.

В Татарстане сегодня реализуется большое количество программ развития. В прошлом году их было 37, в этому году 38. Большая часть из них направлена на поддержку села, рассказал Минниханов.

Глава республики поблагодарил делегатов за то, что львиная доля выступлений была на татарском языке. В деле сохранения родного языка многое зависит от личного желания и достойного примера перед глазами подрастающего поколения, считает Президент Татарстана.

«По возможности нужно выступать на татарском, не стесняясь ошибок. Вы ведь пример для остальных, самые успешные люди. Глядя на вас, другие начнут говорить на татарском. Если мы не будем ценить свой язык, то кому он будет нужным?» — сказал он.