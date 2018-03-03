Боевики забирают у жителей Восточной Гуты пропуски через гумкоридор

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Боевики в Восточной Гуте проводят массовые обыски в домах мирных жителей и изымают у них листовки Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, которые являются пропуском через гуманитарный коридор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя центра генерал-майора Владимира Золотухина.

По инструкции, написанной в листовках, человек, который пересекает гуманитарный коридор, должен держать ее высоко над головой в одной руке, другой рукой держа ребенка, либо положить ее на голову. Это делается, чтобы не позволить пройти через коридор вооруженным боевикам.

«По информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте проводят массовые обыски в домах местных жителей, изымая у них листовки Центра по примирению. Попутно бандиты также отбирают у людей продукты питания, таким образом искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе», — сообщил Золотухин.

Всего в районе этого пригорода Дамаска было сброшено около 100 тыс. листовок, сказал он.

Сегодня в 9.00 по местному времени (10.00 мск) началась пятая по счету гуманитарная пауза, направленная на то, чтобы мирные жители Восточной Гуты покинули район.