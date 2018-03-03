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Происшествия

Страшный пожар во Владимирской области унес жизни четверых детей

3 марта 2018, 13:40

Трагедия произошла в городе Струнино поздно ночью.

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Страшный пожар во Владимирской области унес жизни четверых детей, сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по Владимирской области.

Пожар произошел в Александровском районе Владимирской области поздно ночью в субботу. Огонь вспыхнул в частном доме в городе Струнино. В момент возгорания в доме находились двое взрослых и пятеро детей. Из пожара удалось самостоятельно выбраться мужчине, женщине и 17-летней девушке.

Справившись с огнем, пожарные стали осматривать завалы. В сгоревшем доме огнеборцы обнаружили страшную находку – тела четверых малолетних детей. Старшему из погибших было шесть лет, младшему всего три года.

По факту гибели четверых детей следственное управление СК РФ по Владимирской области проводит проверку.
 


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