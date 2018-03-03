(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Непотушенная сигарета стала причиной пожара в поселке Мирный в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре в поселке Мирном пришло на единый номер вызова экстренный служб 112 вчера около трех часов дня. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что горит мебель в одноэтажном жилом срубе. Огнеборцы смогли быстро справиться с огнем. Внутри задымленного жилища был обнаружен пожилой мужчина. Спасатели вывели 80-летнего хозяина дома на улицу и передали его в руки медикам.
Предположительно возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.