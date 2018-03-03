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Минниханов призвал татарских предпринимателей продавать продукцию через Интернет

3 марта 2018, 13:14 , Фото: Рамиль Галиев, president.tatarstan.ru

Минниханов призвал татарских предпринимателей продавать продукцию через Интернет Предприниматели татарских сел смогут занять свое место на рынке халяльных товаров и услуг, считает Президент Татарстана.

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал татарских предпринимателей продавать свои товары через Интернет. Об этом лидер республики сказал на пленарном заседании VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.

Пленарное заседание VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

«Есть интернет-торговля, в США многие обычные магазины закрываются, все переходит в Интернет. Если мы обратим на это внимание, мы сможем продавать свои товары в разных странах», — сказал Рустам Минниханов.

В этом году в столице Татарстана пройдет очередной Kazansummit, большая часть которого будет посвящена индустрии халяль, сообщил Президент Татарстана. По его словам, предприниматели татарских сел могут выйти на новые рынки, используя эту площадку.

Пленарное заседание VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

«Индустрия „халяль“ — это не только продукты питания, это образование, здравоохранение и т.д. Здесь мы видели многие товары, с которыми мы должны выходить не только на российский, на и внешний рынок», — сказал Президент РТ.


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