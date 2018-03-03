Рустема Валиуллова освободили от должности Полномочного представителя РТ в Казахстане

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Полномочного представителя Республики Татарстан в Республике Казахстан Рустема Валиуллова освободили от должности в соответствии с Указом Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Освободить Валиуллова Рустема Файзрахмановича с 5 марта 2018 года от должности Полномочного представителя Республики Татарстан в Республике Казахстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в документа.

Указ Президента РТ УП-203 подписан 2 марта 2018 года.