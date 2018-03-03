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Политика

Путин поздравил Президента Болгарии с годовщиной освобождения от османского ига

3 марта 2018, 13:28

Путин отметил мужество российских солдат и болгарских ополченцев, которые плечом к плечу сражались на Шипке и под Плевной.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил Президента Болгарии Румена Радева со 140-летием освобождения от османского ига, сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты — 140-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига», — говорится в сообщении.

Путин отметил мужество российских солдат и болгарских ополченцев, которые плечом к плечу сражались на Шипке и под Плевной.

«Благодаря их мужеству, стойкости и самоотверженности была восстановлена древняя болгарская государственность», — подчеркнул Президент.

Путин также выразил надежду, что общие исторические традиции двух государств, узы дружбы и взаимовыручки, культурная и духовная близость будут и в будущем служить основой для развития сотрудничества.


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