Все новости Татарстан Россия

Политика

Полсостни протестующих задержаны у Верховной Рады в Киеве

3 марта 2018, 12:38

Около шести протестующих палаточного городка обратились за медицинской помощью, также пострадали четверо полицейских.
У здания Верховной Рады начался митинг сторонников Саакашвили
Саакашвили на митинге в центре Киева призвал к досрочным выборам в Верховную Раду
Под Верховной Радой прошел митинг академиков
Депутатам Рады предложили работать бесплатно
Партия регионов в Верховной Раде продолжила «дело» БЮТ

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Сегодня утром возле здания Верховной Рады в Киеве полиция задержала не менее 50 человек во время столкновений с митингующими. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на канал «112 Украина».

Травмы получили 10 человек, среди них четверо правоохранителей, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сообщается, что в палаточный городок протестующих полиция пришла, чтобы провести следственные мероприятия и обыски. 

Митингующие оказали сопротивление и зажгли шины, в результате произошли столкновения.

Около шести протестующих палаточного городка обратились за медицинской помощью, также пострадали четверо полицейских, сообщил Крищенко. 

Палаточный городок установили у Верховной Рады сторонники бывшего Президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter