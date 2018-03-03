Полсостни протестующих задержаны у Верховной Рады в Киеве

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Сегодня утром возле здания Верховной Рады в Киеве полиция задержала не менее 50 человек во время столкновений с митингующими. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на канал «112 Украина».

Травмы получили 10 человек, среди них четверо правоохранителей, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сообщается, что в палаточный городок протестующих полиция пришла, чтобы провести следственные мероприятия и обыски.

Митингующие оказали сопротивление и зажгли шины, в результате произошли столкновения.

Около шести протестующих палаточного городка обратились за медицинской помощью, также пострадали четверо полицейских, сообщил Крищенко.

Палаточный городок установили у Верховной Рады сторонники бывшего Президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.